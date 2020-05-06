Путин поручил губернаторам разработать планы по выходу из карантина 

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам разработать планы действий по отмене ограничений, введенных из-за коронавируса. Трансляция совещания с Путиным опубликована на YouTube-канала «России-24».

Президент отметил, что планы по отмене ограничений должны быть выработаны в ближайшие дни. При этом он подчеркнул, что любая поспешность грозит шагом назад в борьбе с коронавирусом.

Как сообщал «Рамблер», ранее Путин продлил нерабочий режим, вызванный ситуацией с коронавирусом, на дни между майскими праздниками — 6, 7 и 8 мая. После 11 мая власти должны принять решение об отмене или продлении ограничений.