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Путин поручил губернаторам разработать планы по выходу из карантина 

Мария Иванова и ещё 75 6 мая 2020
Путин поручил губернаторам разработать планы по выходу из карантина
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил губернаторам разработать планы действий по отмене ограничений, введенных из-за коронавируса. Трансляция совещания с Путиным опубликована на YouTube-канала «России-24».
Поэтапное снятие ограничений стало темой совещания, которое Путин созвал 6 мая. На встречу пригласили руководство администрации президента, правительства, полпредов и глав всех регионов. Доклады к совещанию подготовили глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин.
Президент отметил, что планы по отмене ограничений должны быть выработаны в ближайшие дни. При этом он подчеркнул, что любая поспешность грозит шагом назад в борьбе с коронавирусом.
Как сообщал «Рамблер», ранее Путин продлил нерабочий режим, вызванный ситуацией с коронавирусом, на дни между майскими праздниками — 6, 7 и 8 мая. После 11 мая власти должны принять решение об отмене или продлении ограничений.
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Политика , План Путина , Анна Попова , Сергей Собянин , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Роспотребнадзор
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