Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путину рассказали об уникальной ситуации с коронавирусом в России 

Артём Кульша и ещё 85 6 мая 2020
Ситуация с коронавирусом в России уникальна. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
По словам Поповой, в некоторых российских регионах темпы прироста новых случаев заражения уже не превышают трех процентов в сутки.
На совещании глава Роспотребнадзора также назвала три этапа снятия ограничений при выходе страны из режима всеобщей самоизоляции и перечислила их последовательность. Так, на первом этапе россиянам могут разрешить заниматься спортом, на втором — разрешить прогулки на улице с семьей и работу образовательных организаций, на третьем начнут работать парки и скверы.
В России за последние сутки выявили 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек.
Политика , Видео , COVID-19 , Анна Попова , Владимир Путин , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Вице-адмирал умер на улице в Москве
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
Новые предложения: Кому закроют выезд заграницу
Новые предложения: Кому закроют выезд заграницу
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение