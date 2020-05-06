«Никто не застрахован, вирус не выбирает — руководитель ты или нет […] Хотя и сейчас председатель постоянно с нами на связи по телефону, активно вовлечен в рабочий процесс — сегодняшние коммуникации позволяют это делать без проблем», — заявил Силуанов, пожелав премьер-министру скорейшего выздоровления [цитата РИА «Новости»].

Министр финансов также отметил, что работа правительства уже несколько недель ведется в большей степени по видеосвязи, и из-за распространения коронавирусной инфекции такой формат сохранится в ближайшее время.

О том, что Мишустин получил положительный результат теста на коронавирус стало известно 30 апреля, напоминает «Национальная служба новостей». Он сообщил об этом в ходе видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путиным