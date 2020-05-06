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Силуанов рассказал, как работает заболевший COVID-19 Мишустин 

Ura.Ru 6 мая 2020
Несмотря на болезнь, председатель правительства России Михаил Мишустин активно вовлечен в трудовой процесс. Об этом заявил министра финансов РФ Антон Силуанов.
«Никто не застрахован, вирус не выбирает — руководитель ты или нет […] Хотя и сейчас председатель постоянно с нами на связи по телефону, активно вовлечен в рабочий процесс — сегодняшние коммуникации позволяют это делать без проблем», — заявил Силуанов, пожелав премьер-министру скорейшего выздоровления [цитата РИА «Новости»].
Министр финансов также отметил, что работа правительства уже несколько недель ведется в большей степени по видеосвязи, и из-за распространения коронавирусной инфекции такой формат сохранится в ближайшее время.
О том, что Мишустин получил положительный результат теста на коронавирус стало известно 30 апреля, напоминает «Национальная служба новостей». Он сообщил об этом в ходе видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
Председатель правительства проходит лечение в одной из больниц Москвы. Исполняющим его обязанности назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Политика , Видео , COVID-19 , Антон Силуанов , Андрей Белоусов , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Правительство РФ , РИА Новости
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