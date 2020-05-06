Собственникам и менеджменту банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, которые недавно обанкротились, предлагают ограничивать выезд за пределы страны. Такой законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть на одном из заседаний в весеннюю сессию.

Сегодня недобросовестные руководители и менеджеры кредитных и некредитных финансовых организаций нередко выводят активы заграницу перед банкротством. После чего сами покидают страну, имея в запасе похищенные у клиентов деньги. Процедуры, установленные действующим законодательством, не позволяют ограничивать выезд из страны граждан, пока они не являются подозреваемыми.

Зачастую, получившегося временного зазора мошенникам хватает, чтобы уйти от уголовной и финансовой ответственности, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Поэтому авторы документа предлагают новый механизм противодействия такой схеме. Он будет выглядеть следующим образом.

Банк России может обратиться с заявлением о том, что в процессе банкротства какой-либо организации — банка, страховой компании, негосударственного пенсионного фонда — возможно, имели место финансовые махинации. На основании этого заявления суд сможет ограничить выезд из страны владельцев или руководителей этой организации ещё до того, как они в официальном порядке будут признаны подозреваемыми в совершении финансового преступления.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, такое решение суда будет подлежать немедленному исполнению. А само ограничение может действовать не более полугода.