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Губернатор назвал нарушителей карантина слабоумными 

Артём Кульша и ещё 18 11 часов назад
Люди, не соблюдающие режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, — публика со слабым умом, которую надо разгонять. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Чернозем», заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Канал опубликовал аудиозапись, на которой якобы записаны голоса Артамонова и главы администрации Липецка Евгении Уваркиной. Последняя уведомляет губернатора о намерении распылять в парках и на остановках общественного транспорта дезинфицирующие средства с «принципом тумана» и очень большим покрытием.
«Эта страшная штука должна способствовать разгону людей: "Ай-ай, ой-ой, сейчас нас как клещей потравят"», — ответил Артамонов.
Также он назвал людей, которые не соблюдают режим самоизоляции, публикой со слабым умом, а Уваркина задалась вопросом: «А вдруг полягут?». Глава региона ответил, что тогда прокуратура привлечет ее к ответственности.
В пресс-службе администрации Липецкой области, как сообщает Most.tv, подтвердили подлинность записи, назвав ее вырванным из контекста фрагментом совещания.
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Политика , Видео , Общество , Новости регионов , Коронавирус , Медицинские маски , Игорь Артамонов , Генпрокуратура РФ
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