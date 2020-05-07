Люди, не соблюдающие режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, — публика со слабым умом, которую надо разгонять. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Чернозем», заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

Канал опубликовал аудиозапись, на которой якобы записаны голоса Артамонова и главы администрации Липецка Евгении Уваркиной. Последняя уведомляет губернатора о намерении распылять в парках и на остановках общественного транспорта дезинфицирующие средства с «принципом тумана» и очень большим покрытием.

«Эта страшная штука должна способствовать разгону людей: "Ай-ай, ой-ой, сейчас нас как клещей потравят"», — ответил Артамонов.

Также он назвал людей, которые не соблюдают режим самоизоляции, публикой со слабым умом, а Уваркина задалась вопросом: «А вдруг полягут?». Глава региона ответил, что тогда прокуратура привлечет ее к ответственности.