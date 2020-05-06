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Депутат Госдумы заразилась коронавирусом 

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Еще один депутат Госдумы заразился коронавирусом
Фото: сайт партии "Единая Россия"
Депутат Государственной думы Светлана Максимова больна коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом советница спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова сообщила в своем телеграм-канале.
Максимова, как сообщал «Рамблер», — депутат нижней палаты парламента (фракция «Единая Россия») по Тверскому избирательному округу, член комитета по аграрным вопросам. Ей 58 лет.
« (Сегодня. — Прим. ред.) узнала, что у Светланы Викторовны коронавирус», — сообщила Кашеварова.
Она отметила, что Максимова лечится не в одной из центральных клинических больниц в Москве и не в лучших платных клиниках, а в обычной больнице в Твери. Советница Володина пожелала парламентарию здоровья, а также рассказала, что сегодня председатель Государственной думы позвонил Максимовой, чтобы ту поддержать.
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Ранее помощник Максимовой сообщила ТАСС, что во второй половине апреля та была доставлена в Областную клиническую больницу в Твери с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и сдала два отрицательных предварительных анализа на коронавирусную инфекцию.
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Политика , COVID-19 , Светлана Максимова , Вячеслав Володин , Единая Россия , Госдума , ИТАР-ТАСС
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