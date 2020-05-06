Еще один депутат Госдумы заразился коронавирусом

Максимова, как сообщал «Рамблер», — депутат нижней палаты парламента ( фракция «Единая Россия» ) по Тверскому избирательному округу, член комитета по аграрным вопросам. Ей 58 лет.

« (Сегодня. — Прим. ред.) узнала, что у Светланы Викторовны коронавирус», — сообщила Кашеварова.

Она отметила, что Максимова лечится не в одной из центральных клинических больниц в Москве и не в лучших платных клиниках, а в обычной больнице в Твери. Советница Володина пожелала парламентарию здоровья, а также рассказала, что сегодня председатель Государственной думы позвонил Максимовой, чтобы ту поддержать.

Ранее помощник Максимовой сообщила ТАСС, что во второй половине апреля та была доставлена в Областную клиническую больницу в Твери с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и сдала два отрицательных предварительных анализа на коронавирусную инфекцию.