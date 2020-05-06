В Кремле рассказали о планах Путина на 9 Мая

Президент РФ Владимир Путин в День Победы возложит цветы у Вечного огня, а затем обратится к россиянам.
О планах главы государства на 9 Мая рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс». Обращение к гражданам ориентировочно состоится в 10:00 мск. Песков отметил, что у Путина в День Победы запланированы ещё несколько мероприятий, однако о них общественности доложат позднее.
Ранее Министерство обороны РФ опубликовало список авиации, которая пролетит над Москвой 9 мая. Как передавал NEWS.ru, всего в воздушном параде примет участие 75 единиц военной техники, первыми над столицей пролетят вертолёты.