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В Кремле рассказали о рабочих планах Путина на 9 Мая 

News.ru и ещё 12 6 мая 2020
В Кремле рассказали о планах Путина на 9 Мая
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин в День Победы возложит цветы у Вечного огня, а затем обратится к россиянам.
О планах главы государства на 9 Мая рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс». Обращение к гражданам ориентировочно состоится в 10:00 мск. Песков отметил, что у Путина в День Победы запланированы ещё несколько мероприятий, однако о них общественности доложат позднее.
Ранее Министерство обороны РФ опубликовало список авиации, которая пролетит над Москвой 9 мая. Как передавал NEWS.ru, всего в воздушном параде примет участие 75 единиц военной техники, первыми над столицей пролетят вертолёты.
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Политика , Пожары , День Победы , План Путина , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Министерство обороны , Интерфакс
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