Возможность введения обязательного ношения масок на всей территории России обсуждалась в ходе совещания рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Коммерсант».

Издание напомнило, что ранее режим, который предусматривает обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе в транспорте, такси, магазинах, аптеках и банках, был введен на территории Нижегородской области. С 12 мая ношение масок в общественных местах станет обязательным в Подмосковье, нарушителям грозит штраф.

Во вторник, 5 мая, руководитель рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание с губернаторами о внедрении обязательного ношения защитных масок в России, отмечает газета.

При этом в статье подчеркивается, что президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, на котором планируется рассмотреть предложения о поэтапной отмене введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Однако ряд регионов может столкнуться с ужесточением мер из-за роста случаев заражения, считает газета.

Как писал «Рамблер», за последние три дня ежедневный прирост пациентов с коронавирусом в России составлял более десяти тысяч человек. За все время наблюдения в стране зарегистрировано 155 370 заболевших, 19 865 из них выздоровели, 1451 человек скончался.