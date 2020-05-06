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Россиян хотят обязать носить маски 

Алиса Селезнёва и ещё 29 6 мая 2020
Возможность введения обязательного ношения масок на всей территории России обсуждалась в ходе совещания рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Коммерсант».
Названа стоимость масок в метро Москвы
Издание напомнило, что ранее режим, который предусматривает обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе в транспорте, такси, магазинах, аптеках и банках, был введен на территории Нижегородской области. С 12 мая ношение масок в общественных местах станет обязательным в Подмосковье, нарушителям грозит штраф.
Во вторник, 5 мая, руководитель рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание с губернаторами о внедрении обязательного ношения защитных масок в России, отмечает газета.
При этом в статье подчеркивается, что президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, на котором планируется рассмотреть предложения о поэтапной отмене введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Однако ряд регионов может столкнуться с ужесточением мер из-за роста случаев заражения, считает газета.
Как писал «Рамблер», за последние три дня ежедневный прирост пациентов с коронавирусом в России составлял более десяти тысяч человек. За все время наблюдения в стране зарегистрировано 155 370 заболевших, 19 865 из них выздоровели, 1451 человек скончался.
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Политика , Видео , Общество , Сергей Собянин , Владимир Путин
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