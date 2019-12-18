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Политика

В Кремле сообщили формат встречи Путина и Лукашенко 

Российская Газета и ещё 4
1 час назад
В Кремле сообщили формат встречи Путина и Лукашенко
Фото: РИА Новости
В пятницу президенты России и Беларуси проведут рабочую встречу. То, что общение пройдет именно в таком формате, подтвердили в Кремле.
На вопрос, удалось ли продвинуться вперед по согласованию "дорожных карт", пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал журналистам: "Сейчас ведется работа во исполнение поручений, которые два президента дали после встречи в Сочи".
Напомним, что разрабатывается 31 проект "дорожных карт". Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, говоря о работе над ними: "Очень серьезно продвинулись. Определенное количество несогласованных вопросов остается. В пятницу будет очередная встреча двух президентов. Мне кажется, еще один шаг вперед можем сделать".
Переговоры Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут в Санкт-Петербурге.
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Политика , Дмитрий Песков , Максим Орешкин , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минэкономразвития
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