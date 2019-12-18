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Политика

В Совфеде рассказали о законопроекте о гидах-переводчиках 

РИА Новости
4 часа назад
В Совфеде рассказали о законопроекте о гидах-переводчиках
Фото: РИА Новости
Принятие законопроекта о совершенствовании правового регулирования деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников будет способствовать созданию прозрачного и контролируемого рынка экскурсионных услуг, сформирует позитивный имидж России в мире и повысит безопасность туристов, заявил РИА Новости зампредседателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин.
Правительство РФ внесло на рассмотрение Думы законопроект о совершенствовании правового регулирования деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Согласно документу, специалисты данной сферы будут обязаны проходить раз в пять лет обязательную аттестацию органом государственной власти субъекта РФ в сфере туризма, на территории которого они собираются оказывать такие услуги.
"Во многих европейских странах существуют строгие правила по работе экскурсоводов и гидов-переводчиков. Получить разрешение на работу можно только при условии прохождения обязательной аттестации, при этом процедура аттестации контролируется государственными органами власти и профессиональными ассоциациями", — пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что в рамках правительственного законопроекта будут разработаны правила оказания услуг экскурсовода и гида-переводчика на туристских маршрутах, услуг инструктора-проводника, а также определены виды туристских маршрутов, которые требуют сопровождения инструкторов-проводников, и категории их сложности.
"Полномочия по подготовке и аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников будут находиться у региональных органов власти в сфере туризма. Также региональные власти будут наделены правом вводить административную ответственность за нарушение правил их работы", — сказал законодатель.
По словам сенатора, внесение данного законопроекта профессиональное экспертное сообщество ожидало уже очень давно. Законопроект поддержан бизнесом и востребован регионами с высокой туристской активностью.
"Принятие данного законопроекта будет способствовать созданию прозрачного и контролируемого рынка экскурсионных услуг, а также формированию позитивного имиджа нашей страны на мировом рынке туруслуг, повысит безопасность туруслуг в сфере активного туризма", — заверил Фомин и уточнил, что конкретные механизмы реализации законопроекта могут дорабатываться между первым и вторым чтениями в Государственной Думе.
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Комментарии
Политика , Игорь Фомин , Госдума , Совет Федерации , Правительство РФ , РИА Новости
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