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Политика

В Госдуме оценили опасения Генштаба по поводу НАТО 

Москва24 и ещё 7
4 часа назад
В Госдуме оценили опасения Генштаба по поводу НАТО
Фото: РИА Новости
Первый заместитель председателя парламентского комитета по обороне Андрей Красов разделил опасение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о подготовке НАТО к войне. Об этом сообщает ИА "НСН".
По словам депутата, действия альянса действительно вызывают озабоченность, поскольку страны-участницы НАТО уже несколько лет подряд увеличивают объемы финансирования организации, а также проводят все больше военных учений у границ России. Одновременно с этим увеличивается количество личного состава НАТО в Европе.
"Идет постоянное бряцание оружием вокруг границ РФ. Не секрет, что в военных учениях, которые проводятся на европейской части, наше государство у них имеет статус противника", — отметил парламентарий.
Он добавил, что в настоящее время НАТО — это инструмент продвижения геополитических интересов США. "Это дубинка, которая используется для продвижения чьих-то интересов, в первую очередь одной заокеанской державы, которая претендует на исключительность", — заключил Красов.
Ранее Валерий Герасимов в ходе выступления перед иностранными военными атташе рассказал об отсутствии предпосылок для начала масштабной войны до 2050 года. Однако но подчеркнул, что на Россию оказывается "беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление"
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Комментарии 4
Политика , Ближний Восток , Валерий Герасимов , Андрей Красов , Генштаб , Госдума , НАТО
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