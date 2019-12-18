В Госдуме оценили опасения Генштаба по поводу НАТО

По словам депутата, действия альянса действительно вызывают озабоченность, поскольку страны-участницы НАТО уже несколько лет подряд увеличивают объемы финансирования организации, а также проводят все больше военных учений у границ России. Одновременно с этим увеличивается количество личного состава НАТО в Европе.

"Идет постоянное бряцание оружием вокруг границ РФ. Не секрет, что в военных учениях, которые проводятся на европейской части, наше государство у них имеет статус противника", — отметил парламентарий.

Он добавил, что в настоящее время НАТО — это инструмент продвижения геополитических интересов США. "Это дубинка, которая используется для продвижения чьих-то интересов, в первую очередь одной заокеанской державы, которая претендует на исключительность", — заключил Красов.

Ранее Валерий Герасимов в ходе выступления перед иностранными военными атташе рассказал об отсутствии предпосылок для начала масштабной войны до 2050 года. Однако но подчеркнул, что на Россию оказывается "беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление"