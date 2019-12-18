Крым ответил Зеленскому

В Крыму оценили предложение Зеленского лишить Севастополь специального статуса

Он отметил, что только тогда конституция Украины будет отвечать современным международным реалиям. В нынешнем виде этот документ «устарел почти на шесть лет», подчеркнул Гемпель.

По словам главы государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберта Кангиева, украинские власти могут выдвигать любые инициативы, однако для Крыма и его жителей они не будут имеют никакого значения.

Ранее Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса, убрав упоминание об этом из конституции страны. Кроме того, согласно предложенному законопроекту, Севастополь будет относиться к административно-территориальной единице Автономная Республика Крым.