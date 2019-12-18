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В Крыму оценили предложение Зеленского лишить Севастополь специального статуса 

Lenta.ru 1 час назад
Крым ответил Зеленскому
Фото: РИА Новости
Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель назвал ошибкой предложение президента Украины Владимира Зеленского убрать из конституции страны упоминание о специальном статусе Севастополя. Более правильным решением было бы вообще исключить Крым и Севастополь из конституции Украины, поскольку они являются частью России, считает депутат. Его слова передает РИА Новости в среду, 18 декабря.
Он отметил, что только тогда конституция Украины будет отвечать современным международным реалиям. В нынешнем виде этот документ «устарел почти на шесть лет», подчеркнул Гемпель.
По словам главы государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберта Кангиева, украинские власти могут выдвигать любые инициативы, однако для Крыма и его жителей они не будут имеют никакого значения.
Ранее Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса, убрав упоминание об этом из конституции страны. Кроме того, согласно предложенному законопроекту, Севастополь будет относиться к административно-территориальной единице Автономная Республика Крым.
Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
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Комментарии 4 
Теги:
Политика , Юрий Гемпель , Владимир Зеленский , ЕС , РИА Новости , Республика Крым , Севастополь
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