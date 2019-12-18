Чиновникам запретили обижаться на россиян за жалобы

Верховный суд (ВС) России запретил чиновникам сводить счеты с гражданами, которые жалуются на их работу в надзорные органы и вышестоящему начальству. В суде постановили, что «официальная жалоба гражданина — это не клевета».

Поводом для вынесения постановления ВС стало дело, в котором истец — Управляющая компания — потребовала от жителя публично опровергнуть информацию, которая содержалась в жалобе прокурору и губернатору края, пишет «Российская газета». Коммунальщики утверждали, что в заявлении гражданина «содержались не соответствующие действительности сведения, порочащие деловую репутацию».

Суд первой инстанции УК проиграла, а во-второй, после подачи аппеляции, выиграла. Жильца обязали развесить на домах публичные извинения, а им прислать письмо с опровержением. Гражданин тоже оказался не из робкого десятка и дошел до ВС. Там указали, что если человек обращается в госорганы с заявлением, но эти сведения проверкой не подтверждаются, то это реализация гражданином конституционного права на обращение в органы, которые обязаны проверять поступившую информацию, а не распространение не соответствующих действительности порочащих сведений.