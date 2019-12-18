Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Глава Генштаба назвал предпосылки для крупной войны
Глава Генштаба назвал предпосылки для крупной войны
Армия
Зеленский прокомментировал беспорядки в Киеве
Зеленский прокомментировал беспорядки в Киеве
В мире
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину
Происшествия
Протесты в Киеве закончились трагедией
Протесты в Киеве закончились трагедией
В мире

Чиновникам запретили обижаться на россиян за жалобы 

Ura.Ru 52 минуты назад
Чиновникам запретили обижаться на россиян
Фото: URA.RU
Верховный суд (ВС) России запретил чиновникам сводить счеты с гражданами, которые жалуются на их работу в надзорные органы и вышестоящему начальству. В суде постановили, что «официальная жалоба гражданина — это не клевета».
Поводом для вынесения постановления ВС стало дело, в котором истец — Управляющая компания — потребовала от жителя публично опровергнуть информацию, которая содержалась в жалобе прокурору и губернатору края, пишет «Российская газета». Коммунальщики утверждали, что в заявлении гражданина «содержались не соответствующие действительности сведения, порочащие деловую репутацию».
Суд первой инстанции УК проиграла, а во-второй, после подачи аппеляции, выиграла. Жильца обязали развесить на домах публичные извинения, а им прислать письмо с опровержением. Гражданин тоже оказался не из робкого десятка и дошел до ВС. Там указали, что если человек обращается в госорганы с заявлением, но эти сведения проверкой не подтверждаются, то это реализация гражданином конституционного права на обращение в органы, которые обязаны проверять поступившую информацию, а не распространение не соответствующих действительности порочащих сведений.
Ранее президент РФ Владимир Путин на Совете по правам человека предложил наказывать чиновников за хамство, напоминает RT.
«Если человек пришёл на работу в государственный орган или муниципальный и ещё хамит там, людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим полностью согласен», — сказал президент.
Видео дня. Зря ты на это пошел: подписчики захейтили Шнурова
Ura.Ru: последние новости
Депутаты Госдумы готовят референдум о смертной казни Депутаты Госдумы готовят референдум о смертной казни Западный президент использует фото Путина в своей предвыборной кампании Западный президент использует фото Путина в своей предвыборной кампании В Госдуме придумали замену смертной казни В Госдуме придумали замену смертной казни
Комментарии 2 
Теги:
Политика , Общество , Владимир Путин , Совет по правам человека , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Генштаба назвал предпосылки для крупной войны
Глава Генштаба назвал предпосылки для крупной войны 37
Зеленский прокомментировал беспорядки в Киеве
Зеленский прокомментировал беспорядки в Киеве 534
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину 24
Протесты в Киеве закончились трагедией
Протесты в Киеве закончились трагедией 809
Россияне разочаровались в отношениях с Украиной
Россияне разочаровались в отношениях с Украиной 1
Видео
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
00:08
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
Происшествия
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
00:21
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
Общество Политика
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
00:36
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
00:59
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
Москвичей предупредили об аномальном давлении
00:33
Москвичей предупредили об аномальном давлении
Погода Новости Москвы
Названа причина пожара в колледже в Одессе
01:29
Названа причина пожара в колледже в Одессе
Происшествия
ВКС резко увеличили интенсивность ударов в Сирии
01:31
ВКС резко увеличили интенсивность ударов в Сирии
Армия Войска
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
00:59
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
Наука и техника
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
09:57
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
В мире
Скандальный украинский депутат лечился в психбольнице
01:12
Скандальный украинский депутат лечился в психбольнице
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть