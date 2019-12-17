Путин поговорил с Макроном по телефону

Так, Путин выразил признательность Макрону за хорошую организацию саммита в «нормандском формате» и подчеркнул необходимость последовательного осуществления согласованных шагов, в том числе правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами.

«Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "Комплекса мер"», — добавили в пресс-службе президента России.

Кроме того, стороны обсудили вопрос транзита российского газа в Европу через украинскую территорию, а также ситуацию в Сирии. Лидеры России и Франции отметили важность борьбы с терроризмом и продвижения межсирийского политического процесса.

Также в ходе разговора были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений.