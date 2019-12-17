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Путин поговорил с Макроном по телефону 

Lenta.ru 1 час назад
Путин поговорил с Макроном по телефону
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Так, Путин выразил признательность Макрону за хорошую организацию саммита в «нормандском формате» и подчеркнул необходимость последовательного осуществления согласованных шагов, в том числе правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами.
«Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "Комплекса мер"», — добавили в пресс-службе президента России.
Кроме того, стороны обсудили вопрос транзита российского газа в Европу через украинскую территорию, а также ситуацию в Сирии. Лидеры России и Франции отметили важность борьбы с терроризмом и продвижения межсирийского политического процесса.
Также в ходе разговора были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений.
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Теги:
Политика , В мире , Европа , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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