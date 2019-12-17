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Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Эрдоган и Путин вновь провели переговоры
Фото: РИА Новости
Президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели во вторник телефонные переговоры. Об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера.
"В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные темы, прежде всего ситуацию в Ливии и Сирии", — отметили в администрации.
Во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин и Эрдоган продолжат обсуждение темы Ливии "в ходе предстоящих контактов — как телефонных, так и очных". По его словам, "требуют совместного проговора и дела ливийские".
Телеканал Al Arabiya сообщил, что Турция направила в Триполи подразделения специального назначения для охраны членов Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа. Кроме того, утверждается, что Анкара также поставила в страну военную технику.
12 декабря командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о том, что его силы приступают к крупномасштабной операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В ответ на это лояльные ПНС военизированные формирования запустили кампанию "Вулкан гнева". Быстро продвинувшись к столице, хафтаровцы закрепились на подступах к ней и все это время с переменным успехом вели позиционные бои.
Продолжающееся противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.
В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара.
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Теги:
Политика , Армия , Африка , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Турция
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