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Пушков заявил, что Зеленский выбирает порочный путь Порошенко 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
«Зеленский выбирает порочный путь Порошенко»
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что эффект от санкций Киева в отношении Москвы для России «нулевой». По мнению сенатора, эти ограничительные меры направлены против самой Украины.
Расширяя санкции против России, Зеленский выбирает порочный путь Порошенко, — написал Пушков в Twitter.
Он подчеркнул, что во времена президентства Петра Порошенко из-за разрыва экономических связей с РФ Украина уже потеряла «десятки миллиардов».
Зеленский, видно, решил, что надо потерять ещё, — резюмировал член Совфеда, комментируя заявление властей Украины о введении новых санкций против России.
Как писал NEWS.ru, новые ограничительные меры коснутся предприятий, сотрудничающих с ОПК РФ.
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Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Алексей Пушков , Совет Федерации , Киев , Москва
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