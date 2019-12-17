Расширяя санкции против России, Зеленский выбирает порочный путь Порошенко. Эффект для России нулевой — по сути, это санкции против самой Украины. При Порошенко она уже потеряла десятки миллиардов от разрыва эконом.связей с Россией. Зеленский, видно, решил, что надо потерять еще. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 17, 2019