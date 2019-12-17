Россия расширила санкции в отношении Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины , в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующее постановление правительства от 16 декабря опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в список внесены еще девять человек, двое украинцев из перечня исключены. Таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.

Кроме того, кабмин расширил перечень товаров, ввоз которых с Украины в Россию запрещен.

В нем отмечается, что под запрет попадают кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.

Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из России на Украину запрещен, дополнен регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами).