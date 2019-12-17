Мария Бутина стала ведущей стрима RT

Отбывшая заключение в американской тюрьме за «сговор с целью работы на иностранное правительство» Мария Бутина стала ведущей стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Об этом сообщил RT

На видео, опубликованном в аккаунте стрима на YouTube , Марина Бутина размещает на столе пластиковые емкости с надписью «бубубу», улыбается и говорит: «Ну вот я дома».

Телеканал также отметил, что Бутина уже приняла участие в стриме «Молодая кровь!» 11 декабря, где прокомментировала приговоры по делу о беспорядках в Москве.