Мария Бутина стала ведущей стрима RT 

Отбывшая заключение в американской тюрьме за «сговор с целью работы на иностранное правительство» Мария Бутина стала ведущей стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Об этом сообщил RT.
На видео, опубликованном в аккаунте стрима на YouTube, Марина Бутина размещает на столе пластиковые емкости с надписью «бубубу», улыбается и говорит: «Ну вот я дома».
Телеканал также отметил, что Бутина уже приняла участие в стриме «Молодая кровь!» 11 декабря, где прокомментировала приговоры по делу о беспорядках в Москве.
«Рамблер» писал, что Марию Бутину арестовали в июле 2018 года по подозрению в работе на российское правительство и попытках продвигать интересы Москвы на территории США. Она была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения. 26 октября 2019 года Мария Бутина вернулась в Россию.