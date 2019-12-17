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Украина

Мария Бутина стала ведущей стрима RT 

Рамблер 53 минуты назад
Мария Бутина стала ведущей стрима RT
Фото: РИА Новости
Отбывшая заключение в американской тюрьме за «сговор с целью работы на иностранное правительство» Мария Бутина стала ведущей стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Об этом сообщил RT.
На видео, опубликованном в аккаунте стрима на YouTube, Марина Бутина размещает на столе пластиковые емкости с надписью «бубубу», улыбается и говорит: «Ну вот я дома».
Телеканал также отметил, что Бутина уже приняла участие в стриме «Молодая кровь!» 11 декабря, где прокомментировала приговоры по делу о беспорядках в Москве.
«Рамблер» писал, что Марию Бутину арестовали в июле 2018 года по подозрению в работе на российское правительство и попытках продвигать интересы Москвы на территории США. Она была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения. 26 октября 2019 года Мария Бутина вернулась в Россию.
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Редактор:  Дарья Зарецкая
Теги:
Политика , Мария Бутина , Правительство РФ
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