Слуцкий поблагодарил главу ПАСЕ

Слуцкий отметил вклад главы ПАСЕ в возвращение России в Ассамблею

Паскье прибыла в Москву с визитом, в рамках которого запланировано участие в международной конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов", а также ряд переговоров на парламентской площадке.

"Проговорили предлагаемую механику создания так называемого трехстороннего механизма реагирования на нарушения странами-членами уставных обязательств Совета Европы. Со своей стороны мы заявили о необходимости принятия более серьезных условий для запуска процедуры в ПАСЕ", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что обсуждение этого вопроса в Страсбурге предварительно запланировано на 28 января.

"На встрече был затронут также и ряд других вопросов, но, прежде всего, я хотел бы поблагодарить Лилиан Мори Паскье. Она приложила немало усилий для конструктивного разрешения пятилетнего кризиса во взаимоотношениях России и ПАСЕ и возвращения российской делегации на страсбургскую площадку. В январе срок полномочий госпожи Паскье на посту Председателя Ассамблеи завершается. Но мы будем оставаться в тесном контакте и продолжать наше сотрудничество", — отметил глава думского комитета.