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Слуцкий отметил вклад главы ПАСЕ в возвращение России в Ассамблею 

РИА Новости 2 часа назад
Слуцкий поблагодарил главу ПАСЕ
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил вклад председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в возвращение российской делегации на площадку Ассамблеи.
Паскье прибыла в Москву с визитом, в рамках которого запланировано участие в международной конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов", а также ряд переговоров на парламентской площадке.
"Проговорили предлагаемую механику создания так называемого трехстороннего механизма реагирования на нарушения странами-членами уставных обязательств Совета Европы. Со своей стороны мы заявили о необходимости принятия более серьезных условий для запуска процедуры в ПАСЕ", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что обсуждение этого вопроса в Страсбурге предварительно запланировано на 28 января.
"На встрече был затронут также и ряд других вопросов, но, прежде всего, я хотел бы поблагодарить Лилиан Мори Паскье. Она приложила немало усилий для конструктивного разрешения пятилетнего кризиса во взаимоотношениях России и ПАСЕ и возвращения российской делегации на страсбургскую площадку. В январе срок полномочий госпожи Паскье на посту Председателя Ассамблеи завершается. Но мы будем оставаться в тесном контакте и продолжать наше сотрудничество", — отметил глава думского комитета.
В ходе осенней сессии ПАСЕ госсекретарь при французском МИД Амели де Моншален предложила создать механизм привлечения к ответственности за нарушение государствами устава Совета Европы, он может предусматривать введение санкций.
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Теги:
Политика , Леонид Слуцкий , МИД , Комитет госдумы по международным делам , Совет Европы , Москва
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