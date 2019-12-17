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Песков не стал комментировать заявления из ФРГ о запросах по делу об убийстве в Берлине 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Пескова спросили про запросы ФРГ о берлинском убийстве
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления представителя кабмина ФРГ о том, что Германия многократно направляла запросы России по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине.
"Мне нечего добавить к тому, что уже говорили по этой теме", — сказал он.
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт ранее сообщил, что власти Германии с конца августа 2019 года неоднократно направляли запросы в различные ведомства РФ с просьбой содействовать расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, но российская сторона якобы всячески затягивала дело. По его словам, запросы направлялись посольству РФ в Берлине, ФСБ, СВР, ГРУ, администрации президента России.
40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого — 49-летнего гражданина России.
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Теги:
Политика , В мире , Дмитрий Песков , Штеффен Зайберт , ФСБ , Администрация Президента РФ , ГРУ , Германия , Грузия
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