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Сенатор Косачев вновь остался без американской визы 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Сенатор Косачев вновь остался без американской визы
Фото: РИА Новости
Руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что вновь получил отказ в оформлении американской визы для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН. Запрос в посольство США российская сторона направила в ноябре текущего года.
С сентября 2019-го это уже второй случай, когда дипломат не смог вовремя получить разрешительный документ. Мероприятия ГА ООН начнутся в Нью-Йорке 18 декабря. Они посвящены ежегодно принимаемой Генеральной Ассамблеей резолюции о недопустимости героизации нацизма, пишет «Интерфакс».
Ранее NEWS.ru сообщал, что срок действия визы в США cбежавшего из Молдавии экс-лидера Демократической партии Молдовы (ДПМ) и олигарха Владимира Плахотнюка истёк.
Издание Realitatea со ссылкой на иммиграционную службу США сообщает, что в базе данных ведомства указывается паспорт, выданный на имя Плахотнюка. В документе говорится, что туристическая виза в США просрочена с 14 декабря 2019 года.
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Теги:
Политика , США , Константин Косачев , Генассамблея ООН , Демократическая партия США , ООН , Совет Федерации , Интерфакс
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