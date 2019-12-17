В «Единой России» прокомментировали слова депутата о малоимущих

В «Единой России» назвали вырванными из контекста слова ее депутата о малоимущих

"Мне приходят сообщения о том, что Гусева уже опровергла это заявление, она сказала, что это вырванные из контекста слова, которые были сказаны два месяца назад", — сказал Исаев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он заметил, что в обществе периодически идет дискуссия "о дифференциации подоходного налога, причем не только в сторону повышения для богатых, что, конечно, наиболее привлекает левую оппозицию, но и в сторону снижения ставки подоходного налога для малоимущих граждан".

"Сама по себе идея заслуживает того, чтобы ее обсудить, здесь необходимо взвесить все имеющиеся за и против. Как идея социальной поддержки она интересна, но у государства есть и иные формы социальной поддержки", — указал депутат.

Он привел в пример норму, освобождающую обманутых дольщиков при компенсации от уплаты НДФЛ. Кроме того, Госдума освободила от НДФЛ и выплаты пострадавшим от катастроф.

Ранее ряд СМИ распространили высказывания Гусевой, которая якобы выступила против освобождения от НДФЛ малоимущих. Согласно приведенным словам депутата, эта норма может затронуть тех, "кто не работал ни одного дня и сидел в тюрьме".