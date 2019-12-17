Минюст ликвидировал не участвовавшие в выборах партии

Восемь партий ликвидировано Минюстом России за неучастие в выборах

Министерство юстиции России ликвидировало в 2019 году восемь партий за неучастие в выборах на протяжении семи лет. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, прекратили существование такие политические организации, как «Народная партия „За женщин России “, „Альянс зелёных“, „Союз Горожан“, „Народная партия России“, „Социал-демократическая партия России“, „Партия пенсионеров России“, „Города России“ и „Аграрная партия России“.

В сообщении отмечается, что ещё по трём организациям судебные решения не вступили в силу.

Среди них — Всероссийская политическая партия „Народный альянс“ , Политическая партия „Монархическая партия“ и Всероссийская политическая партия „Честно“ /Человек. Справедливость. Ответственность».

В ведомстве также отметили, что четыре политические партии будут проверены в 2020 году в соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России включило фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» в список иностранных агентов.