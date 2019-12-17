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Восемь партий ликвидировано Минюстом России за неучастие в выборах 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Минюст ликвидировал не участвовавшие в выборах партии
Фото: РИА Новости
Министерство юстиции России ликвидировало в 2019 году восемь партий за неучастие в выборах на протяжении семи лет. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, прекратили существование такие политические организации, как «Народная партия „За женщин России“, „Альянс зелёных“, „Союз Горожан“, „Народная партия России“, „Социал-демократическая партия России“, „Партия пенсионеров России“, „Города России“ и „Аграрная партия России“.
В сообщении отмечается, что ещё по трём организациям судебные решения не вступили в силу.
Среди них — Всероссийская политическая партия „Народный альянс“, Политическая партия „Монархическая партия“ и Всероссийская политическая партия „Честно“ /Человек. Справедливость. Ответственность».
В ведомстве также отметили, что четыре политические партии будут проверены в 2020 году в соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России включило фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» в список иностранных агентов.
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Теги:
Политика , Европа , Кавказ , Прибалтика , СНГ , Украина , Минюст РФ , Партия Прогресса
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