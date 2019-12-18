Жириновский лишил однопартийцев праздника

Жириновский заявил, что ЛДПР не уйдет на новогодние каникулы и будет работать 31 декабря

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский , ранее выступивший с инициативой сделать 31 декабря выходным днем, заявил, что фракция либерал-демократов в Госдуме будет работать и в этот день, и все новогодние каникулы.

"Фракция ЛДПР ни на какие новогодние каникулы не уходит, мы будем работать, каждый по своему графику. В том числе и 31 декабря будут гореть окна кабинетов фракции ЛДПР [в здании на Охотном ряду]", — сказал он, выступая в среду на заключительном заседании осенней сессии Госдумы.

На противоречивость позиции руководителя либерал-демократов обратил внимание выступавший следом глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов . "Владимир Вольфович, чтобы 31 числа работать, не нужно вносить законопроект о выходном дне [31 декабря], как вы сделали", — заметил он.

31 декабря уже объявили выходным днем власти Белгородской, Воронежской, Свердловской, Кировской, Курганской, Томской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областей, Ставрополья, Крыма, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Удмуртии, Ненецкого автономного округа. В Новосибирской области глава региона одобрил идею сделать 31 декабря нерабочим днем для коллективов новосибирских предприятий, но правительство региона будет работать, а губернатор Брянской области объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих региона. Глава Карелии и губернатор Магаданской области объявили 31 декабря выходным для работников бюджетной сферы, выходной день для калининградских бюджетников перенесли с 28 на 31 декабря.