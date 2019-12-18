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Жириновский заявил, что ЛДПР не уйдет на новогодние каникулы и будет работать 31 декабря 

ТАСС и ещё 3
2 часа назад
Жириновский лишил однопартийцев праздника
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, ранее выступивший с инициативой сделать 31 декабря выходным днем, заявил, что фракция либерал-демократов в Госдуме будет работать и в этот день, и все новогодние каникулы.
"Фракция ЛДПР ни на какие новогодние каникулы не уходит, мы будем работать, каждый по своему графику. В том числе и 31 декабря будут гореть окна кабинетов фракции ЛДПР [в здании на Охотном ряду]", — сказал он, выступая в среду на заключительном заседании осенней сессии Госдумы.
На противоречивость позиции руководителя либерал-демократов обратил внимание выступавший следом глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. "Владимир Вольфович, чтобы 31 числа работать, не нужно вносить законопроект о выходном дне [31 декабря], как вы сделали", — заметил он.
В конце ноября депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о введении выходного дня 31 декабря. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году. Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.
31 декабря уже объявили выходным днем власти Белгородской, Воронежской, Свердловской, Кировской, Курганской, Томской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областей, Ставрополья, Крыма, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Удмуртии, Ненецкого автономного округа. В Новосибирской области глава региона одобрил идею сделать 31 декабря нерабочим днем для коллективов новосибирских предприятий, но правительство региона будет работать, а губернатор Брянской области объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих региона. Глава Карелии и губернатор Магаданской области объявили 31 декабря выходным для работников бюджетной сферы, выходной день для калининградских бюджетников перенесли с 28 на 31 декабря.
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Комментарии
Политика , Календарь праздников , Владимир Жириновский , Сергей Неверов , Владимир Путин , Совет по правам человека , Единая Россия , Госдума , ЛДПР
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