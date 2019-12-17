Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками

«Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — заявила Гусева на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы, сообщает «Ридус».

По словам депутата, ни одна страна мира не выделяет так много средств на социальные нужды граждан, как Россия. По ее мнению, необходимо просчитать экономические риски перед тем, как принимать решение по освобождению россиян с доходом ниже прожиточного минимума от уплаты НДФЛ. Корреспонденту «URA.RU» не удалось дозвониться до Гусевой, чтобы получить ее комментарий.