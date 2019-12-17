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Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками 

Ura.Ru 35 минут назад
Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
«Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — заявила Гусева на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы, сообщает «Ридус».
По словам депутата, ни одна страна мира не выделяет так много средств на социальные нужды граждан, как Россия. По ее мнению, необходимо просчитать экономические риски перед тем, как принимать решение по освобождению россиян с доходом ниже прожиточного минимума от уплаты НДФЛ. Корреспонденту «URA.RU» не удалось дозвониться до Гусевой, чтобы получить ее комментарий.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал «очень чувствительной темой» возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ. Он подчеркнул, что в налоговом законодательстве пока не существует определения категории граждан, которых следует считать малоимущими. Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, заявил, что России нужно со временем ввести прогрессивный НДФЛ. По его словам, он согласен платить «налог на богатых» в размере 20—50%, передает RT.
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Комментарии 13 
Теги:
Политика , Видео , Общество , Дмитрий Медведев , Ирина Гусева , Герман Греф , Сбербанк России , Единая Россия , Госдума , Ридус
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