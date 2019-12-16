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МИД: Россия отвергает выводы ООН о якобы жестоком обращении с украинскими гражданами в ФСБ 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Россия отвергает выводы миссии ООН по правам человека на Украине о якобы жестоком обращении с украинскими гражданами в ФСБ. Об этом в понедельник говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России об очередном докладе Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине.
"Недоумение вызывают оценки Наблюдательной миссии итогов состоявшегося 7 сентября с.г. обмена пленными. Отвергаем голословные обвинения в якобы жестоком обращении с украинскими гражданами со стороны Федеральной службы безопасности Российской Федерации, призываем экспертов опираться на официальные источники информации при подготовке докладов", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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Там также напомнили, что в мандат миссии не входит рассмотрение ситуации в третьих странах, назвав очередную попытку включить оценку правозащитной ситуации в Крыму и Севастополе в доклад по Украине неправомерной.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, несмотря на снижение количества жертв, ситуация на Украине остается напряженной.
"За пять лет своих домов лишились десятки тысяч семей. Лишь ограниченное число из них получили компенсации или временное жилище. Украинские военные продолжают беспардонно занимать (и во многих случаях разрушать) дома гражданских лиц, пользоваться коммунальными услугами за их счет", — говорится в сообщении.
При этом министерство удивляет то, что эксперты продолжают верить обещаниям киевских парламентариев по поводу выплат пенсий всем украинским гражданам, ведь на деле такой механизм до сих пор не создан.
"Мы разделяем озабоченности Наблюдательной миссии относительно продолжающихся грубых систематических нарушений со стороны властей Украины. В частности, в докладе упоминаются случаи внесудебных казней, произвольных задержаний, одиночного содержания под стражей, применения пыток и жестокого обращения с гражданским населением на подконтрольных Киеву территориях. Не соблюдаются права на честное судебное разбирательство при рассмотрении дел, имеющих отношение к вооруженному конфликту. По-прежнему ущемляются свободы собрания и выражения мнения, подвергаются нападениям журналисты и правозащитники", — говорится в сообщении. В ведомстве разделяют обеспокоенность миссии и относительно судебных разбирательств по убийствам в Одессе в мае 2014 года: присутствие на заседаниях представителей праворадикальных группировок подрывает независимость процесса, оказывает психологическое давление на судей.
"Не удивлены отсутствием подвижек в установлении виновных в убийстве протестовавших и сотрудников правоохранительных органов на "майдане". Все эти факты свидетельствуют о неспособности Киева проявить политическую волю и провести тщательные и беспристрастные расследования фактов нарушений прав человека со стороны сотрудников Вооруженных сил и Службы безопасности Украины", — говорится в сообщении.
С сожалением в МИД РФ отметили неготовность украинских властей обеспечивать права языковых меньшинств, выразив надежду, что Киев пересмотрит свои подходы в отношении национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.
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Теги:
Политика , Видео
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