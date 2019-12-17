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Захарова пошутила о российских журналистах на Украине 

Рамблер + ещё 3 45 минут назад
Российских журналистов не пускают на Украину, потому что кино-то уже кончилось. Об этом в своем фейсбуке пошутила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», въезд на Украину был запрещен корреспонденту НТВ Сергею Савину. Целями своего визита тот указал расследование убийства коллеги Павла Шеремета, предстоящую активизацию газовых переговоров между Россией и Украиной, обещанный президентом Украины Владимиром Зеленским обмен пленными и возможное прекращение огня на линии соприкосновения в Донбассе. Во въезде журналисту было отказано по той причине, что он не смог подтвердить цель визита.
Сутки спустя на Украину не пустили второго корреспондента НТВ, Александру Тонких, по той причине, что в 2016 году она побывала в Крыму, а вчера третьего — Алексей Чеботарев получил отказ, потому что не сумел подтвердить цель визита.
«Как в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". Видимо, боятся услышать: "А что это вы здесь делаете, а? Кино-то уже кончилось!"» — отреагировала на ситуацию в своем фейсбуке спикер МИДа Мария Захарова.
Комментарии 1 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Политика , Видео , Крым наш , Сергей Савин , Алексей Чеботарев , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Павел Шеремет , МИД , НТВ
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