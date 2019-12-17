Украину обвинили в подмене смысла минских соглашений

Донецком. По его словам, Украина отдаляет своими действиями установление мира в Донбассе. Пасечник заявил, что все инициативы, связанные с имплементацией в украинское законодательство минских соглашений, Киев должен согласовывать с Луганском

При этом он обвинил Зеленского в ускорении процесса захвата власти через своих представителей — «префектов, которые, будут наделены полномочиями по приостановке действий любых нормативно-правовых актов, принятых местными советами». Пасечник отметил, что в опубликованном законопроекте ничего не говорится об особом статусе Донбасса, «хотя именно для этого в комплексе мер и предусмотрены изменения в конституцию».

Глава ЛНР при этом подчеркнул, что республики Донбасса категорически не устроит и тот факт, что Зеленский может предложить им усовершенствованную «формулу Порошенко», по которой Киев попытается законодательно закрепить особый статус в переходных положениях, носящих временных характер. «Чтобы реализовать минские договоренности, Украине необходимо отказаться от системной подмены смыслов и подлогов», — резюмировал он.

16 декабря на сайте Верховной Рады был опубликован президентский законопроект о децентрализации власти на Украине. Он предусматривает внесение поправок в конституцию, которые касаются административно-территориального устройства страны. В случае принятия законопроекта представлять государство в областях, округах и украинской столице будут префекты, назначаемые президентом. При этом в тексте нет упоминаний об особом статусе Донбасса.