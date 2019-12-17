Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Происшествия
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Происшествия
Крым ответил на угрозы Гордона
Крым ответил на угрозы Гордона
Политика
Депутат ответила за сравнение малоимущих с зеками
Депутат ответила за сравнение малоимущих с зеками
Общество

Украину обвинили в подмене смысла минских соглашений 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Украину обвинили в подмене смысла минских соглашений
Фото: Lenta.ru
Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, поданный в Верховную Раду президентом страны Владимиром Зеленским, является очередной подменой смысла и сути минских соглашений. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, передает «Луганский Информационный Центр».
По его словам, Украина отдаляет своими действиями установление мира в Донбассе. Пасечник заявил, что все инициативы, связанные с имплементацией в украинское законодательство минских соглашений, Киев должен согласовывать с Луганском и Донецком.
При этом он обвинил Зеленского в ускорении процесса захвата власти через своих представителей — «префектов, которые, будут наделены полномочиями по приостановке действий любых нормативно-правовых актов, принятых местными советами». Пасечник отметил, что в опубликованном законопроекте ничего не говорится об особом статусе Донбасса, «хотя именно для этого в комплексе мер и предусмотрены изменения в конституцию».
Глава ЛНР при этом подчеркнул, что республики Донбасса категорически не устроит и тот факт, что Зеленский может предложить им усовершенствованную «формулу Порошенко», по которой Киев попытается законодательно закрепить особый статус в переходных положениях, носящих временных характер. «Чтобы реализовать минские договоренности, Украине необходимо отказаться от системной подмены смыслов и подлогов», — резюмировал он.
16 декабря на сайте Верховной Рады был опубликован президентский законопроект о децентрализации власти на Украине. Он предусматривает внесение поправок в конституцию, которые касаются административно-территориального устройства страны. В случае принятия законопроекта представлять государство в областях, округах и украинской столице будут префекты, назначаемые президентом. При этом в тексте нет упоминаний об особом статусе Донбасса.
Видео дня. Зря ты на это пошел: подписчики захейтили Шнурова
Последние новости
Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни «Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину «Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Комментарии 
Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Санкции , Леонид Пасечник , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Донецк , Киев , Луганск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине 98
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Крым ответил на угрозы Гордона
Крым ответил на угрозы Гордона 335
Депутат ответила за сравнение малоимущих с зеками
Депутат ответила за сравнение малоимущих с зеками 11
Экс-спецназовец рассказал об убийствах оппонентов Лукашенко
Экс-спецназовец рассказал об убийствах оппонентов Лукашенко 13
Видео
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
00:37
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Происшествия
На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы
06:41
На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы
В мире Статьи
Опубликовано видео следственных действий в «доме ужасов»
01:17
Опубликовано видео следственных действий в «доме ужасов»
Происшествия
Опубликовано видео из дома гатчинского педофила
01:17
Опубликовано видео из дома гатчинского педофила
Криминал Общество
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
02:15
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
В мире
Опубликовано видео отставки служебной собаки
00:53
Опубликовано видео отставки служебной собаки
В мире
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
00:21
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
Происшествия
Собчак обвинили в оскорблении чувств верующих
02:55
Собчак обвинили в оскорблении чувств верующих
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
01:15
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
Происшествия
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение