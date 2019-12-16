Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
В мире
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
В мире
Ответ "Искандерам": США угрожают новыми ракетами
Ответ "Искандерам": США угрожают новыми ракетами
США

В Тулуне решено создать территорию опережающего развития 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
В Тулуне создадут территорию опережающего развития
Фото: РИА Новости
Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития (ТОР) в Тулуне.
«Еще один документ, который я подписал, касается создания территории опережающего развития в Тулуне Иркутской области», — приводятся слова Медведева на сайте правительства.
Он напомнил, что место стало известным после наводнения, произошедшего этим летом. Тулуну оказывали помощь по ликвидации последствий стихийного бедствия, отметил премьер.
«Но территория должна получить и собственные механизмы для саморазвития, чтобы разнообразить местную экономику, привлечь дополнительные инвестиции в регион и чтобы сам моногород (Тулун — это моногород) был меньше зависим от градообразующего предприятия», — заявил Медведев.
Вице-премьер России Виталий Мутко отметил, что Тулун — моногород со сложным социально-экономическим положением, в связи с чем и было принято решение о создании здесь ТОР.
«Планируется привлечь не менее шести резидентов на данную территорию, приблизительно будет инвестировано 1,3 млрд рублей уже в ближайшие два с половиной года, создано 550 рабочих мест. Будет построен завод стеклокомпозитов, линия древесно-полимерного композита, создано производство по переработке дикоросов, модернизирован кондитерский цех. Помимо этого мы договорились с нашими градообразующими предприятиями, такими как «РЖД», — они также там сохраняют свое производство и наращивают его», — сказал Мутко.
По его словам, к ситуации в Тулуне подключился бизнес: Роснефть строит там школу, Газпром — многофункциональный спортивный комплекс, Транснефть — 10 ФАПов.
Отметим, что на прошлой неделе губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в отставку, на его место был назначен в должности врио главы региона Игорь Кобзев, который уже встретился с пострадавшими от паводка жителями Тулуна.
Видео дня. Первая свадьба трансгендеров в Казани
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин запретил выезд из России бывшим сотрудникам ФСБ Путин запретил выезд из России бывшим сотрудникам ФСБ Путин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита» Путин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита» Компартия Японии позарилась на весь Курильский архипелаг Компартия Японии позарилась на весь Курильский архипелаг
Комментарии 1 
Теги:
Политика , Другое , Сергей Левченко , Дмитрий Медведев , Игорь Кобзев , Виталий Мутко , Газпром , Транснефть , Роснефть , РЖД , Иркутская Область , Тулун
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР 1
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве 502
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й 4
Ответ «Искандерам»: США угрожают новыми ракетами
Ответ «Искандерам»: США угрожают новыми ракетами 86
«Адмирала Кузнецова» лишили огня
«Адмирала Кузнецова» лишили огня 8
Видео
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
00:31
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
В мире Общество
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
00:27
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
04:18
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
Армия Войска
Умер автор хита Popcorn
01:22
Умер автор хита Popcorn
В мире
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды
01:10
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды
Происшествия
«Адмирала Кузнецова» лишили огня
02:21
«Адмирала Кузнецова» лишили огня
Армия Войска
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
03:11
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
В мире Европа
Опубликовано видео первого боевого пуска «Искандера»
02:25
Опубликовано видео первого боевого пуска «Искандера»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение