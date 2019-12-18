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Песков: Путин готов ответить на вопрос о деле Голунова, если его зададут 

ТАСС и ещё 10
2 часа назад
Песков пообещал ответ от Путина на вопрос о Голунове
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не сомневается, что Владимир Путин будет готов дать ответ о деле Ивана Голунова, если таковой будет задан на ежегодной пресс-конференции.
"Если последует, он разумеется ответит. Он же не раз уже показывал, демонстрировал, что он отвечает на любые вопросы", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что сам формат пресс-конференции 19 декабря предполагает свободное общение.
Говоря о графике российского лидера на вторник, 18 декабря, Песков сообщил, что Путин продолжает готовиться к встрече с прессой. "Президент работает в плане подготовки к пресс-конференции. Сегодня не планируется телефонных разговоров пока", — сказал Песков.
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Политика , Иван Голунов , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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