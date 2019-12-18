Песков пообещал ответ от Путина на вопрос о Голунове

Песков: Путин готов ответить на вопрос о деле Голунова, если его зададут

"Если последует, он разумеется ответит. Он же не раз уже показывал, демонстрировал, что он отвечает на любые вопросы", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что сам формат пресс-конференции 19 декабря предполагает свободное общение.

Говоря о графике российского лидера на вторник, 18 декабря, Песков сообщил, что Путин продолжает готовиться к встрече с прессой. "Президент работает в плане подготовки к пресс-конференции. Сегодня не планируется телефонных разговоров пока", — сказал Песков.