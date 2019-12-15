Володин счел угрозой для России заявление японских коммунистов по Курилам

Ранее председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии предложил Токио заявить Москве на переговорах, что японская территория — это весь Курильский архипелаг.

Об этом сообщает РИА «Новости».

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