Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление японских коммунистов по Курильским островам, заявил, что Россия воспринимает его как угрозу территориальной целостности и суверенитету.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии предложил Токио заявить Москве на переговорах, что японская территория — это весь Курильский архипелаг.
В Совфеде в ответ заявили, что на такие заявления «оппозиционеров» реагировать не стоит, а Москва исходит из официальной позиции Токио.