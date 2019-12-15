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Общество

Володин счел угрозой для России заявление японских коммунистов по Курилам 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление японских коммунистов по Курильским островам, заявил, что Россия воспринимает его как угрозу территориальной целостности и суверенитету.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии предложил Токио заявить Москве на переговорах, что японская территория — это весь Курильский архипелаг.
В Совфеде в ответ заявили, что на такие заявления «оппозиционеров» реагировать не стоит, а Москва исходит из официальной позиции Токио.
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Теги:
Политика , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации
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