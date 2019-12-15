Явлинский отреагировал на нового председателя «Яблока»

Явлинский отреагировал на избрание нового председателя «Яблока»

Это не вопрос, чтобы быть довольным избранием нового председателя, — отметил политик.

По его словам, это нормальное решение для партии. Всем членам «Яблока» нужно работать дальше, однако пока никто не знает, что нужно сделать конкретно. В партии возможны перемены, передаёт ТАСС.