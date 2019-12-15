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Армия

Песков назвал главный итог «нормандской встречи» в Париже 

РИА Новости 2 часа назад
Песков назвал главный итог «нормандской встречи»
Фото: РИА Новости
Главным итогом переговоров в Париже стали возобновление нормандского формата и встреча главы РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Они (Путин и Зеленский) продолжили конструктивную и позитивную динамику своего общения, которое они начали в телефонных разговорах и продолжили не менее конструктивно. Возобновился ли нормандский формат после изрядной паузы, вызванной политическими процессами, электоральными на Украине? Да, возобновился, это тоже важный результат. Достигнут ли судьбоносный прорыв в деле имплементации минских договоренностей — нет. И, наверное, никто из серьезных людей этого прорыва не ожидал, потому что это было невозможно", — сказал Песков.
"Поэтому, если говорить о возобновлении нормандского процесса после паузы и первой очной встречи президентов РФ и Украины — то результат положительный и важный. Предстоит тяжелая кропотливая работа с четырех сторон", — сказал Песков.
Говоря о встрече Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, Песков отметил, что они понимают друг друга.
"Далеко не во всем соглашаются, соглашаются в одном и проявляют политическую волю в безальтернативности диалога в обсуждении даже тех вопросов, по которым пока не удается договориться. Готовность и политическая воля весьма импонирует нашему президенту", — отметил Песков.
Он добавил, что с Зеленским Путин общался с глазу на глаз около 10-15 минут, что "не так коротко".
"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом… они далеки от согласия по целому ряду вопросов… Они начали диалог… Многое будет зависеть от того, насколько Зеленский последовательно будет работать в том направлении, о котором он говорил в Париже", — добавил Песков.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Эммануэль Макрон
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