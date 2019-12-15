Песков назвал главный итог «нормандской встречи» в Париже

"Они (Путин и Зеленский) продолжили конструктивную и позитивную динамику своего общения, которое они начали в телефонных разговорах и продолжили не менее конструктивно. Возобновился ли нормандский формат после изрядной паузы, вызванной политическими процессами, электоральными на Украине? Да, возобновился, это тоже важный результат. Достигнут ли судьбоносный прорыв в деле имплементации минских договоренностей — нет. И, наверное, никто из серьезных людей этого прорыва не ожидал, потому что это было невозможно", — сказал Песков.

"Поэтому, если говорить о возобновлении нормандского процесса после паузы и первой очной встречи президентов РФ и Украины — то результат положительный и важный. Предстоит тяжелая кропотливая работа с четырех сторон", — сказал Песков.

Говоря о встрече Путина и президента Франции Эммануэля Макрона , Песков отметил, что они понимают друг друга.

"Далеко не во всем соглашаются, соглашаются в одном и проявляют политическую волю в безальтернативности диалога в обсуждении даже тех вопросов, по которым пока не удается договориться. Готовность и политическая воля весьма импонирует нашему президенту", — отметил Песков.

Он добавил, что с Зеленским Путин общался с глазу на глаз около 10-15 минут, что "не так коротко".