Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США

Песков заявил о «суровой и холодной» реальности отношений России и США

«Мы никогда не закрываем глаза на резкий контраст между фразами «мы поладим» и «все будет восхитительно и прекрасно» и регулярными санкционными упражнениями, которые выполняют различные ветви власти в США. Этот контраст налицо, и он продолжается уже не первый год», — передает слова Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что между Трампом и Путиным прошло несколько «весьма позитивных бесед», на которых говорились очень «хорошие слова».

«Но реальность суровая и холодная в наших двусторонних отношениях», — добавил Песков.

Он также пояснил, что пока подготовки к контактам на высшем уровне не ведется, передает ТАСС.