Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США

Несмотря на несколько позитивных бесед между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, реальность в отношениях России и США суровая и холодная, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы никогда не закрываем глаза на резкий контраст между фразами «мы поладим» и «все будет восхитительно и прекрасно» и регулярными санкционными упражнениями, которые выполняют различные ветви власти в США. Этот контраст налицо, и он продолжается уже не первый год», — передает слова Пескова РИА «Новости».
Он отметил, что между Трампом и Путиным прошло несколько «весьма позитивных бесед», на которых говорились очень «хорошие слова».
«Но реальность суровая и холодная в наших двусторонних отношениях», — добавил Песков.
Он также пояснил, что пока подготовки к контактам на высшем уровне не ведется, передает ТАСС.
«Президент Путин наверняка готов к любым контактам, он сам это неоднократно подтверждал. Тем не менее, пока каких-то планов о контактах между Путиным и Трампом нет», — заявил пресс-секретарь российского лидера.
Отметим, что на этой неделе Вашингтон посетил глава МИД России Сергей Лавров, он встретился с Трампом, что, как писала газета ВЗГЛЯД, ужаснуло Америку.