Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США

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Песков заявил о «суровой и холодной» реальности отношений России и США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Несмотря на несколько позитивных бесед между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, реальность в отношениях России и США суровая и холодная, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы никогда не закрываем глаза на резкий контраст между фразами «мы поладим» и «все будет восхитительно и прекрасно» и регулярными санкционными упражнениями, которые выполняют различные ветви власти в США. Этот контраст налицо, и он продолжается уже не первый год», — передает слова Пескова РИА «Новости».
Он отметил, что между Трампом и Путиным прошло несколько «весьма позитивных бесед», на которых говорились очень «хорошие слова».
«Но реальность суровая и холодная в наших двусторонних отношениях», — добавил Песков.
Он также пояснил, что пока подготовки к контактам на высшем уровне не ведется, передает ТАСС.
«Президент Путин наверняка готов к любым контактам, он сам это неоднократно подтверждал. Тем не менее, пока каких-то планов о контактах между Путиным и Трампом нет», — заявил пресс-секретарь российского лидера.
Отметим, что на этой неделе Вашингтон посетил глава МИД России Сергей Лавров, он встретился с Трампом, что, как писала газета ВЗГЛЯД, ужаснуло Америку.
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Теги:
Политика , Видео , США , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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