«Зеленский обещал не допустить Сребреницы в Донбассе»

Песков рассказал о гарантиях Зеленского не допустить новой Сребреницы в Донбассе

По словам пресс-секретаря российского лидера, президент Украины заявил об этом Владимиру Путину на встрече «нормандской четвёрки» в Париже.

Как подчеркнул Дмитрий Песков в эфире Первого канала, Владимир Зеленский не согласился с угрозой повторения Сребреницы в Донбассе и сказал Путину:

«Я как президент даю вам слово, что я полностью исключаю такую опасность».

По оценке спикера Кремля, в этом вопросе с Зеленским «не особо соглашались и Меркель, и Макрон».

«Потому что мы все видели националистические отряды, которым главнокомандующий не давал приказы, а пускай терпеливо, но уговаривал», — подытожил Песков.

Ранее Владимир Путин заявил об угрозе массового убийства жителей самопровозглашённых в Донбассе республик в случае передачи украинским военным контроля над участком российско-украинской границы.