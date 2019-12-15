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Песков рассказал о гарантиях Зеленского не допустить новой Сребреницы в Донбассе 

Говорит Москва + ещё 2 2 часа назад
«Зеленский обещал не допустить Сребреницы в Донбассе»
Фото: РИА Новости
По словам пресс-секретаря российского лидера, президент Украины заявил об этом Владимиру Путину на встрече «нормандской четвёрки» в Париже.
Как подчеркнул Дмитрий Песков в эфире Первого канала, Владимир Зеленский не согласился с угрозой повторения Сребреницы в Донбассе и сказал Путину:
«Я как президент даю вам слово, что я полностью исключаю такую опасность».
По оценке спикера Кремля, в этом вопросе с Зеленским «не особо соглашались и Меркель, и Макрон».
«Потому что мы все видели националистические отряды, которым главнокомандующий не давал приказы, а пускай терпеливо, но уговаривал», — подытожил Песков.
Ранее Владимир Путин заявил об угрозе массового убийства жителей самопровозглашённых в Донбассе республик в случае передачи украинским военным контроля над участком российско-украинской границы.
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Теги:
Политика , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Первый канал
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