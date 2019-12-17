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Песков анонсировал встречу Путина и Эрдогана в январе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 49 минут назад
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретятся в первой декаде января будущего года в Турции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что в первой декаде января состоятся контакты двух президентов, будет открыт «Турецкий поток» — его наземная часть на турецкой территории, строительство будет завершено. Это станет хорошей возможностью и для того, чтобы обсудить все актуальные вопросы», — заявил Песков.
Он также заявил, что Путин наверняка обсудит тему Ливии с турецким коллегой как в ходе очной встречи, так и в ходе телефонных переговоров.
«Безусловно, в ходе предстоящих контактов, как телефонных, так и очных, тема Ливии, наверняка, будет обсуждаться. Вы знаете, что Россия и Турция осуществляют очень плотные фактически ежедневные контакты по сирийским делам, требуют совместного проговора и дела ливийские», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что Россия «выступает за прекращение кровопролития в Ливии, за прямые контакты между противоборствующими сторонами и поддерживает любые международные усилия, и отдельных стран, в плане поиска путей выхода из кризиса».
Песков также заявил, что конкретных планов российско-турецкого саммита по Сирии в графике Путина пока нет.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция планирует провести отдельный саммит с участием России наряду со встречей в верхах по Сирии, который пройдет в Стамбуле в феврале.
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Теги:
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Мевлют Чавушоглу , МИД Турции , РИА Новости , Турция
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