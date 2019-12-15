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Политика

Володин поздравил Грызлова с 69-летием 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Володин поздравил Грызлова с 69-летием
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье поздравил с 69-летием одного из своих предшественников на посту председателя нижней палаты, председателя высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова, отметив его вклад в развитие парламентаризма и партийного строительства.
"Вы вносите большой вклад в развитие парламентаризма и партийное строительство, многое делаете для укрепления российской государственности. Ваши знания, опыт, профессионализм вызывают уважение", — говорится в поздравлении Володина, размещенном на сайте Госдумы.
Грызлов с 2001 по 2003 год занимал пост министра внутренних дел, с 2002 года и по сей день возглавляет высший совет "Единой России". Кресло спикера Госдумы занимал на протяжении четвертого и пятого созывов Госдумы с 2003 по 2011 год. Ныне — полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.
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Теги:
Политика , Борис Грызлов , Вячеслав Володин , Единая Россия , Госдума
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