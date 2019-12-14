В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу

В России призвали Украину забыть о миротворческой миссии в Донбассе

России призвали Украину забыть о миротворческой миссии в Донбассе, а также о любых методах урегулирования конфликта, которые не относятся к минским соглашениям. Соответствующее заявление сделал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков , передает «Интерфакс».

Чеснаков отметил, что правда неприятна, и назвал механизмы, которые инициирует Киев , неприменимыми. Он призвал украинскую сторону забыть о переговорщиках от Донбасса из числа временных переселенцев и об уголовном преследовании так называемых «сепаратистов».

Также политолог назвал одной из главных ошибок украинских властей поддержку ложных представлений в обществе относительно урегулирования конфликта. По его словам, власти Киева поддерживают невыполнимые ожидания насчет тех или иных способов мирного урегулирования.

Ранее 14 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев может снова задуматься о вводе миротворческого контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса. Пристайко отметил возможность этого в случае, если Украина поймет, что урегулировать конфликт на юго-востоке страны в рамках минских соглашений не удастся.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям от 2015 года.

«Нормандский формат» предполагает участие Германии, России, Франции и Украины в урегулировании ситуации в Донбассе. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя четыре месяца в Берлине.