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Песков считает, что Россия в 2019 году стала сильнее 

ТАСС + ещё 2 44 минуты назад
В Кремле заявили о мощи России
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что в 2019 году Россия стала сильнее. Также он считает, что страна демонстрирует стабильность в период глубоких трансформаций, происходящих в мире. Такое мнение он высказал в эфире программы "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
"Да. Я в этом не сомневаюсь", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Путин оценил 2019 год
Глубокие трансформации происходят в дипломатии, в международном праве, в межгосударственных отношениях, в правилах поведения государств, а также с точки зрения обесценивания международных организаций, отметил Песков.
"Это времена перемен. Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности. Я уверен в этом", — добавил представитель Кремля.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков
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