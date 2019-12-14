В Кремле заявили о мощи России

Песков считает, что Россия в 2019 году стала сильнее

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что в 2019 году Россия стала сильнее. Также он считает, что страна демонстрирует стабильность в период глубоких трансформаций, происходящих в мире. Такое мнение он высказал в эфире программы "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.

"Да. Я в этом не сомневаюсь", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Глубокие трансформации происходят в дипломатии, в международном праве, в межгосударственных отношениях, в правилах поведения государств, а также с точки зрения обесценивания международных организаций, отметил Песков.