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Общество

В Госдуме отреагировали на ситуацию с подаренным чиновнику вазелином 

Lenta.ru 42 минуты назад
В Госдуме отреагировали на ситуацию с подаренным чиновнику вазелином
Фото: ТАСС
Председатель комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба прокомментировал ситуацию с банкой вазелина, подаренной депутатом Вадимом Булавиным главе Балахнинского района Нижегородской области. Об этом он рассказал РИА Новости.
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Парламентарий подчеркнул, что в случае поступления обращения от губернатора в Госдуму, комиссия по вопросам депутатской этики рассмотрит его.
«Если это демонстративный жест на уровне китча и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем, в рамках это или не в рамках депутатского поведения», — отреагировал Аршба.
Депутат добавил, что хочет выслушать позицию Булавина и понять, что он имел в виду, когда дарил такой презент чиновнику.
Ранее Булавинов раскрыл смысл своего подарка. Он пояснил, что вазелин предназначался не только главе района, но и подрядчику, который «постоянно обманывал» со сроками сдачи школы. Всем, кто счел подарок агрессивным жестом, депутат посоветовал почитать инструкцию к вазелину, который «много для чего применяется».
Ранее в сети появилось видео, на котором депутат во время торжественного открытия школы достал банку вазелина из кармана и заявил, что хочет подарить ее главе района и подрядчику, поскольку она им пригодится во время скорого приезда нижегородского губернатора с проверкой. Глава Балахнинского района Алексей Левкович взял баночку с улыбкой, но затем в разговоре с журналистами назвал поведение Булавинова неадекватным и добавил, что «дети были в шоке».
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Комментарии 5 
Теги:
Политика , Госдума , РИА Новости , Нижегородская Область
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