Назначенный Путиным губернатор отказался от работы в Совфеде

Причиной такого решения стал переход на другую работу, пояснил Тимченко. Он добавил, что комитет рассмотрит заявление Гольдштейна 20 декабря, а 23-го числа его обсудят на пленарном заседании Совфеда.