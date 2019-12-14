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Политика

Назначенный Путиным губернатор отказался от работы в Совфеде 

Lenta.ru + ещё 2 48 минут назад
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Ростислав Гольдштейн, который был назначен врио губернатора Еврейского автономного округа (ЕАО), отказался от работы в Совете Федерации и написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, передает РИА Новости.
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Причиной такого решения стал переход на другую работу, пояснил Тимченко. Он добавил, что комитет рассмотрит заявление Гольдштейна 20 декабря, а 23-го числа его обсудят на пленарном заседании Совфеда.
Гольдштейн входил в состав бюджетного комитета Совета Федерации, он также представлял исполнительную власть ЕАО. 12 декабря президент России Владимир Путин назначил его врио губернатора ЕАО. Перед этим его должность занимал Александр Левинталь.
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Теги:
Политика , Александр Левинталь , Ростислав Гольдштейн , Владимир Путин , Совет Федерации , Еврейская Автономная Область
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