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Путин внес в Госдуму законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести» 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Путин внес законопроект о звании «Город трудовой доблести»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в субботу внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить в РФ почетное звание "Город трудовой доблести". Документ размещен в думской электронной базе данных.
"Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", — говорится в тексте.
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Теги:
Политика , Владимир Путин , Госдума
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