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Политика

Батурина положила в гроб Лужкову сверток 

Ura.Ru 46 минут назад
Батурина положила в гроб Лужкову сверток
Фото: Евгений Начитов /Flickr
Во время церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым его вдова положила ему в гроб небольшой сверток. В СМИ сообщают, что это могло быть нечто личное и дорогое, что связывало супругов.
В траурной церемонии, которая прошла 12 декабря, приняли участие сотни жителей Москвы. Попрощаться с бывшим мэром Москвы пришла его вдова Елена Батурина, близкие и родственники, представители администрации президента. Во время гражданской панихиды журналисты заметили, что вдова Лужкова положила в гроб небольшой сверток, сообщает телеканал «Царьград». По мнению журналистов, Батурина передала умершему мужу очень личную вещь, которая была дорога им обоим. В СМИ также пишут, что это мог быть прощальный подарок, который вдова сделала для своего мужа.
Юрий Лужков умер 10 декабря в одной из клиник Мюнхена. По словам врачей, политик оказался в больнице после инфаркта — ему сделали операцию, которая ненадолго улучшила его самочувствие. Однако позже состояние бывшего московского мэра ухудшилось, напоминает агентство Nation News. Прощание с политиком состоялось в храме Христа Спасителя в Москве, позже его похоронили на Новодевичьем кладбище, передает телеканал 360.
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Теги:
Политика , Общество , Иисус Христос , Юрий Лужков , Елена Батурина , Администрация Президента РФ , Царьград ТВ , Телеканал "360° Подмосковье" , Москва
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