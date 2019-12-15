Назван новый председатель «Яблока»

Николай Рыбаков, занимавший пост заместителя председателя "Яблока", возглавил партию. Соответствующее решение в воскресенье принято на съезде "Яблока" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.
"По итогам голосования председателем партии стал Николай Рыбаков, за него подано 69 голосов делегатов съезда", — сказали в пресс-службе.
Второе место занял глава псковского отделения партии Лев Шлосберг (40 голосов), третье — Эмилия Слабунова (19 голосов).
Как уточнили в партии, за председателя ярославского "Яблока" Олега Виноградова и представителя московского отделения партии Олега Новикова проголосовали по два делегата.
Председатель московского "Яблока" Сергей Иваненко, выдвинутый кандидатом в председатели, взял самоотвод.
Первое заявление
Рыбаков после подведения итогов поблагодарил сторонников за поддержку. "Я вас не подведу. Надеюсь, мы будем много лет работать вместе. Хочу, чтобы каждый из вас побеждал, чувствовал уважение к себе и был востребованным", — сказал Рыбаков.
Он также поблагодарил Григория Явлинского.
"Вы даете нам учиться и развиваться, открываете нам дорогу в будущее. Спасибо вам, Григорий Алексеевич. Я хотел поблагодарить вас за стойкость и возможность работать вместе с вами. И я надеюсь, мы еще много лет будем работать вместе с вами, Эмилия Эдгардовна [Слабунова]", — добавил Рыбаков.
О председателе
Председатель "Яблока" избирается на четыре года. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков. В 2002-2008 годах "Яблоко" возглавлял Григорий Явлинский, с 2008 года по 2015 год — Сергей Митрохин, а с 2015 года председателем партии была Слабунова.
Партия "Яблоко" принимала участие во всех парламентских кампаниях в России, но лишь трижды проходила в Государственную думу — в 1993 году (была создана фракция из 27 депутатов), в 1995 году (46 депутатов) и в 1999 году (21 депутат). Явлинский трижды баллотировался на пост президента РФ — в 1996 году (получил 7,34% голосов избирателей), в 2000 году (5,8%) и в 2018 году (1,05%). Сейчас партия имеет своих представителей в шести региональных парламентах (Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Псковской и Костромской областей, Хабаровского края). В единый день голосования 8 сентября 2019 года "Яблоку" удалось провести трех кандидатов в Мосгордуму и еще одного — в Псковское областное собрание.