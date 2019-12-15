Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Европу призвали распрощаться с «эгоистичной» Америкой
Европу призвали распрощаться с «эгоистичной» Америкой
В мире
Ротару оценила прием в Москве
Ротару оценила прием в Москве
Шоу-бизнес
США выводят военных из Афганистана
США выводят военных из Афганистана
Армия
Песков назвал Россию островком стабильности
Песков назвал Россию островком стабильности
Политика

Николая Рыбакова избрали председателем партии «Яблоко» 

ТАСС + ещё 10 45 минут назад
Назван новый председатель «Яблока»
Фото: ТАСС
Николай Рыбаков, занимавший пост заместителя председателя "Яблока", возглавил партию. Соответствующее решение в воскресенье принято на съезде "Яблока" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.
"По итогам голосования председателем партии стал Николай Рыбаков, за него подано 69 голосов делегатов съезда", — сказали в пресс-службе.
Второе место занял глава псковского отделения партии Лев Шлосберг (40 голосов), третье — Эмилия Слабунова (19 голосов).
Как уточнили в партии, за председателя ярославского "Яблока" Олега Виноградова и представителя московского отделения партии Олега Новикова проголосовали по два делегата.
Председатель московского "Яблока" Сергей Иваненко, выдвинутый кандидатом в председатели, взял самоотвод.
Первое заявление
Рыбаков после подведения итогов поблагодарил сторонников за поддержку. "Я вас не подведу. Надеюсь, мы будем много лет работать вместе. Хочу, чтобы каждый из вас побеждал, чувствовал уважение к себе и был востребованным", — сказал Рыбаков.
Он также поблагодарил Григория Явлинского.
"Вы даете нам учиться и развиваться, открываете нам дорогу в будущее. Спасибо вам, Григорий Алексеевич. Я хотел поблагодарить вас за стойкость и возможность работать вместе с вами. И я надеюсь, мы еще много лет будем работать вместе с вами, Эмилия Эдгардовна [Слабунова]", — добавил Рыбаков.
О председателе
Председатель "Яблока" избирается на четыре года. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков. В 2002-2008 годах "Яблоко" возглавлял Григорий Явлинский, с 2008 года по 2015 год — Сергей Митрохин, а с 2015 года председателем партии была Слабунова.
Партия "Яблоко" принимала участие во всех парламентских кампаниях в России, но лишь трижды проходила в Государственную думу — в 1993 году (была создана фракция из 27 депутатов), в 1995 году (46 депутатов) и в 1999 году (21 депутат). Явлинский трижды баллотировался на пост президента РФ — в 1996 году (получил 7,34% голосов избирателей), в 2000 году (5,8%) и в 2018 году (1,05%). Сейчас партия имеет своих представителей в шести региональных парламентах (Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Псковской и Костромской областей, Хабаровского края). В единый день голосования 8 сентября 2019 года "Яблоку" удалось провести трех кандидатов в Мосгордуму и еще одного — в Псковское областное собрание.
Видео дня. Учитель года обложил матом школьника
ТАСС: последние новости
Песков считает, что Россия в 2019 году стала сильнее Песков считает, что Россия в 2019 году стала сильнее Песков: достигнуть "судьбоносного прорыва" на встрече в "нормандском формате" не удалось Песков: достигнуть "судьбоносного прорыва" на встрече в "нормандском формате" не удалось Матвиенко: просьба Левченко об отставке связана с оценкой собственных действий в Тулуне Матвиенко: просьба Левченко об отставке связана с оценкой собственных действий в Тулуне
Комментарии 
Теги:
Политика , Другое , Сергей Митрохин , Олег Новиков , Сергей Иваненко , Эмилия Слабунова , Николай Рыбаков , Григорий Явлинский , Олег Виноградов , Лев Шлосберг , Партия "Яблоко" , Мосгордума , Госдума , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европу призвали распрощаться с «эгоистичной» Америкой
Европу призвали распрощаться с «эгоистичной» Америкой 6
Ротару оценила прием в Москве
Ротару оценила прием в Москве 29
США выводят военных из Афганистана
США выводят военных из Афганистана 1
Песков назвал Россию островком стабильности
Песков назвал Россию островком стабильности 714
Россиянин напал на полицейского в Таиланде
Россиянин напал на полицейского в Таиланде 2
Видео
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
00:37
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
00:27
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
Происшествия
Китай начинает борьбу за выживание
00:31
Китай начинает борьбу за выживание
Наука и техника В мире
Названа причина отставки иркутского губернатора
01:56
Названа причина отставки иркутского губернатора
Политика Другое
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
00:39
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
Происшествия Криминал
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
02:14
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк сделали заявление
01:04
Близкие Заворотнюк сделали заявление
Шоу-бизнес Другое
Киеву дали «домашнее задание»
01:40
Киеву дали «домашнее задание»
В мире Политика
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
02:37
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
01:00
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение