Назван новый председатель «Яблока»

Николая Рыбакова избрали председателем партии «Яблоко»

Николай Рыбаков , занимавший пост заместителя председателя "Яблока" , возглавил партию. Соответствующее решение в воскресенье принято на съезде "Яблока" в Москве . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"По итогам голосования председателем партии стал Николай Рыбаков, за него подано 69 голосов делегатов съезда", — сказали в пресс-службе.

Председатель московского "Яблока" Сергей Иваненко , выдвинутый кандидатом в председатели, взял самоотвод.

Первое заявление

Рыбаков после подведения итогов поблагодарил сторонников за поддержку. "Я вас не подведу. Надеюсь, мы будем много лет работать вместе. Хочу, чтобы каждый из вас побеждал, чувствовал уважение к себе и был востребованным", — сказал Рыбаков.

"Вы даете нам учиться и развиваться, открываете нам дорогу в будущее. Спасибо вам, Григорий Алексеевич. Я хотел поблагодарить вас за стойкость и возможность работать вместе с вами. И я надеюсь, мы еще много лет будем работать вместе с вами, Эмилия Эдгардовна [Слабунова]", — добавил Рыбаков.

О председателе

Председатель "Яблока" избирается на четыре года. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков. В 2002-2008 годах "Яблоко" возглавлял Григорий Явлинский, с 2008 года по 2015 год — Сергей Митрохин , а с 2015 года председателем партии была Слабунова.