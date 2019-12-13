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Путин оценил 2019 год
Lenta.ru
30 минут назад
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РИА Новости
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Президент России
Владимир Путин
оценил уходящий 2019 год. Во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна КАМАЗ глава государства отметил, что для него о