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Путин оценил 2019 год 

Lenta.ru 30 минут назад
Путин оценил 2019 год
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин оценил уходящий 2019 год. Во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна КАМАЗ глава государства отметил, что для него о