Мединский рассказал, как критика в Telegram влияет на работу Минкульта

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью РИА Новости рассказал, что тщательно следит за критикой работы ведомства, в том числе, и в Telegram-каналах, поскольку это позволяет улучшить работу. "Критику я всячески приветствую и, поверьте мне, тщательно слежу за всей критикой работы министерства культуры. Читаю все критические статьи, которые выходят", — рассказал Мединский. По его словам, информацию, которая появляется в Telegram-каналах, он тоже читает. "Иногда даже из анонимных каналов можно извлечь какую-то пользу и принять какие-то меры, которые позволят улучшить нашу работу", — подчеркнул министр.

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