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Мединский рассказал, как критика в Telegram влияет на работу Минкульта 

РИА Новости 1 час назад
Как критика в Telegram влияет на работу Минкульта?
Фото: РИА Новости / Илья Питалев
Министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью РИА Новости рассказал, что тщательно следит за критикой работы ведомства, в том числе, и в Telegram-каналах, поскольку это позволяет улучшить работу.
"Критику я всячески приветствую и, поверьте мне, тщательно слежу за всей критикой работы министерства культуры. Читаю все критические статьи, которые выходят", — рассказал Мединский.
По его словам, информацию, которая появляется в Telegram-каналах, он тоже читает.
"Иногда даже из анонимных каналов можно извлечь какую-то пользу и принять какие-то меры, которые позволят улучшить нашу работу", — подчеркнул министр.
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Теги:
Политика , Владимир Мединский , Минкультуры , РИА Новости
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