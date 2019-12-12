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Армия

Путин назначил временного главу ЕАО 

Рамблер 1 час назад
Путин назначил временного главу ЕАО
Фото: РИА Биробиджан
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислава Гольдштейна.
Ростислав Гольдштейн — член Совета Федерации, представляет в верхней палате парламента исполнительную власть ЕАО.
Гольштейн проходит обучение на третьем потоке так называемой «школы губернаторов» — программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовленной на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.
Ранее в четверг Владимир Путин отправил в отставку главу Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Политика , Александр Левинталь , Ростислав Гольдштейн , Владимир Путин , Сбербанк России , Совет Федерации , ВШЭ , РАНХиГС , Еврейская Автономная Область
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