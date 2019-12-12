Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Жизнь и ее развитие требуют нового осмысления Конституции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Конституционного суда. Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции​​​.

По его словам, за 26 лет с текстом Основного закона уже детально разобрались, прочли и поняли. Однако "интерпретация, толкование как отдельных его положений, так и документа в целом, — это процесс непрерывный".

"Сама жизнь, ее развитие требует все нового и нового осмысления Конституции", — считает Путин.

Также, как сообщает "Интерфакс", Путин сказал, что России нужны четкие, отлаженные механизмы, которые не позволят отрицать или умалять конституционные права граждан. Президент подчеркнул, что речь идет о стандартах, а не о перечне прав, так как их декларирование в Основном законе, к сожалению, не всегда означает соблюдение на практике.

Путин отметил, что Конституционный суд многое делает для отстаивания прав и законных интересов граждан. Важно, чтобы законодатели не отступали от мировых стандартов в сфере защиты прав человека.

12 декабря в России отмечается День Конституции. Она была принята в 1993 году по итогам всенародного голосования.