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Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Жизнь и ее развитие требуют нового осмысления Конституции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Конституционного суда. Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции​​​.
По его словам, за 26 лет с текстом Основного закона уже детально разобрались, прочли и поняли. Однако "интерпретация, толкование как отдельных его положений, так и документа в целом, — это процесс непрерывный".
"Сама жизнь, ее развитие требует все нового и нового осмысления Конституции", — считает Путин.
Также, как сообщает "Интерфакс", Путин сказал, что России нужны четкие, отлаженные механизмы, которые не позволят отрицать или умалять конституционные права граждан. Президент подчеркнул, что речь идет о стандартах, а не о перечне прав, так как их декларирование в Основном законе, к сожалению, не всегда означает соблюдение на практике.
Путин отметил, что Конституционный суд многое делает для отстаивания прав и законных интересов граждан. Важно, чтобы законодатели не отступали от мировых стандартов в сфере защиты прав человека.
12 декабря в России отмечается День Конституции. Она была принята в 1993 году по итогам всенародного голосования.
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Теги:
Политика , Видео , Владимир Путин
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