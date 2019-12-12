МИД жестко ответил на признание РФ «спонсором терроризма»

Захарова: инициатива о возможности признания РФ «спонсором терроризма» не поддается логике

"Все, что творится в Конгрессе и Сенате, живет своей какой-то странной жизнью в контексте России. Это не поддается ни анализу, ни логике. Это называется одним глобальным словом: русофобская политика в собственных конъюнктурных даже не интересах, а целях", — сказала она.

"Я не увязываю это решение с визитом главы российского министерства иностранных дел [Сергея Лаврова] в Вашингтон. Министр иностранных дел РФ проводил переговоры с госсекретарем [США Майклом Помпео] и встречу с президентом [США Дональдом Трампом]", — добавила Захарова.

Она отметила, что такая русофобская политика со стороны Вашингтона препятствует развитию двусторонних отношений РФ и США.

"Мы неоднократно выражали не только наше сожаление, но и неприятие подобными подходами. <…> Если этот же подход будет выбран в качестве тезиса или главной идеи для избирательных кампаний будущего, это вызовет у нас схожую реакцию", — подчеркнула дипломат.

По ее словам, политики в США не осознают, насколько велики возможности, которые они "теряют в связи с проведением массированных антироссийских кампаний и насаждением в американском обществе такой русофобской повестки".

"Если финансисты, экономисты, настоящие эксперты, то есть не те люди, которые занимаются продвижением такого сиюминутного низкопробного политологического продукта, будут допущены к американским СМИ, они смогут рассказать, сколько народ США потерял от действий людей, которые разбивают и разрушают ткань российско-американских отношений", — заключила Захарова.

10 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров по приглашению американской стороны посетил США с рабочим визитом. В Вашингтоне он провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Также Лавров был принят президентом Дональдом Трампом.