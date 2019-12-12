Российских журналистов начали пускать на Украину

По словам сотрудников телеканала, глава государства сам пригласил журналистов в гости во время пресс-конференции. Своим путешествием они решили проверить, держит ли он обещание, и действительно ли журналистов из России начнут пускать в страну.

Сотрудники «Звезды» отмечают, что негласный запрет на въезд для российских репортеров на Украине действовал с 2014 года, а в 2017 году ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации „ЗВЕЗДА“» находилось в украинском санкционном списке.

По данным издания, представители телеканала признались, что приезжали в Украину и ранее, но под вымышленными предлогами: говорили, что едут на концерт, на встречу или что их ждет больная бабушка.

Днем ранее, 11 декабря, стало известно, что после приглашения Зеленского в Киев беспрепятственно пустили сотрудника «МИЦ Известия» Алексея Лазуренко.