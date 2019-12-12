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Украина

Российских журналистов начали пускать на Украину 

Lenta.ru + ещё 8 45 минут назад
Российских журналистов начали пускать на Украину
Фото: Lenta.ru
Съемочная группа российского канала Минобороны «Звезда» прибыла в Киев после приглашения украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Українська правда».
По словам сотрудников телеканала, глава государства сам пригласил журналистов в гости во время пресс-конференции. Своим путешествием они решили проверить, держит ли он обещание, и действительно ли журналистов из России начнут пускать в страну.
Сотрудники «Звезды» отмечают, что негласный запрет на въезд для российских репортеров на Украине действовал с 2014 года, а в 2017 году ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации „ЗВЕЗДА“» находилось в украинском санкционном списке.
По данным издания, представители телеканала признались, что приезжали в Украину и ранее, но под вымышленными предлогами: говорили, что едут на концерт, на встречу или что их ждет больная бабушка.
Днем ранее, 11 декабря, стало известно, что после приглашения Зеленского в Киев беспрепятственно пустили сотрудника «МИЦ Известия» Алексея Лазуренко.
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Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Министерство обороны , Киев
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